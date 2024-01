Babaeng negosyante, anak kapuwa patay sa panibagong kaso ng pamamaril sa Pikit

PIKIT, North Cotabato - Binaril at napatay ng di pa kilalang suspect ang mag-inang negosyante sa Barangay Poblacion kaninang tanghali.

Nangyari ito sa kabila ng napakaraming mga pulis at sundalo na naitalaga sa bayan dahil sa tila di mapigil na sunod sunod na kaso ng pamamaril sa bayang tinaguriang Bayang Marikit.

Sinabi sa Radyo Bida Kidapawan ni Maj. John Arvin Cambang, Pikit police chief, na ang pinakahuling mga biktima ay sina Betty Cadulong-Lu, taga Notre Dame Drive, Barangay Poblacion at may-ari ng Pikit Highway Halal Karenderya at anak nitong si Jonard, 47 taong gulang.

Ang karenderya ay nasa harap ng municipal hall at municipal plaza.

Ayon sa PNP, abala ang mga biktima sa pangangasiwa ng kanilang karenderya nang dumating ang isang suspect na naka motor at agad silang pinagbabaril. Si Mrs. Lu ay nasawi on the spot habang sa ospital binawian ng buhay ang anak.

Si Mrs. Lu ay kapatid ng may-ari ng Cadulong hospital sa bayan ng Pikit na si Dr. Roberto Cadulong.

Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng PNP sa insidente, ayon kay Cambang.

Matagal na ang problema sa serye ng pamamaril sa bayan ng Pikit subalit hanggang ngayon ay tila hindi nabibigyan ng solusyon ng mga otoridad.