Babaeng suspect sa pagpatay sa mag-ina sa Isulan, sumuko sa PNP

ISULAN - Tuluyang sumuko sa otoridad ang suspek na brutal na pumaslang sa mag-inang Eribal sa Brgy. Kalawag 2, Isulan noong Martes.

Batay sa spot report ng Isulan PNP, sumuko ang suspek na si Elvie Frenilla, 39 anyos, may asawa at residente ng Prk. Crossing Laud sa nasabing barangay, bandang alas 2 ng hapon noong Enero 26.

Itinurn-over rin nito ang damit na isinuot nito nang ginawa niya ang krimen na isang pulang t-shirt at may mga mantsa ng dugo, itim na short pants, at mga tsinelas.

Isinailalim na ang mga ito para sa DNA examination.

Sa ngayon ay isinasailalim sa interview ang suspek upang mabatid kung ano ang motibo sa pagpaslang sa mga biktimang sina Noralyn Eribal at anak nitong lalaki na walong taong gulang.

Ang suspect ay isinuko ng kanyang kapatid na police na nakatalaga din sa Isulan PNP at asawang sundalo na hindi na kinilala sa report.