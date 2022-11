Bagong armas ng AFP na 155 Howitzers isinalang sa live fire exercises

CAMP SIONGCO, Maguindanao del Norte – Isinagawa ang tatlong araw na live fire exercises sa bagong armas ng Hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipinas na 155 Self-Propelled (ATMOS 2000) Howitzers sa Barangay Talisawa, Datu Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur, mula Nobyembre 9-11, 2022.

Ayon kay Lt. Col. Chamberlain Esmino, Commander ng 10th Field Artillery Battalion na ang nasabing aktibidad ay bahagi ng pagtatapos ng 10FAB Battalion Organizational Training na mangangasiwa sa nasabing armas.

Napag-alaman na walo ( 8 ) sa labindalawang (12) mga 155mm (ATMOS 2000) Self-Propelled Howitzers ang dinala dito sa Mindanao noong ika-29 ng Setyembre ng kasalukuyang taon na ang pangunahing layunin ay sugpuin ang terorismo at insurhensiya sa bahaging ito ng Mindanao.

Tiniyak naman ng pamunuan ng 6ID na inabisuhan muna ang lugar na pinagdausan ng live fire exercises ng nasabing ‘game changer assets’ ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas.

Pinasalamatan ni Colonel Francis Anthony Coronel, ang Army Artillery Regiment, Commander si Hon. Al Wali Mangudadatu, ang mayor ng bayan ng DAS sa malugod na pagpapaunlak sa aktibidad at pagsagawa ng live fire exercises sa bayan ng DAS. Ilang mga kagawad naman ng media ang sumaksi din sa pagpapaputok ng nasabing armas.

Ayon kay Major General Roy M Galido, ang Commander ng 6th Infantry (Kampilan) Division at Joint Task Force Central Ang ATMOS ang pinakamalaking baril sa Army Arsenal ngayon. “With automatic loading and a digital fire control, it can deliver accurate fires to a range of up to 41 kilometers, bagay na tinaguriang 'game-changer' assets ng ating hukbo bilang suporta sa mga isinasagawa nating military operations sa Central at South-Central Mindanao”, giit pa ni Maj. Gen. Galido.