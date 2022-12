Bagong plate number coding system sa Cotabato City ipatutupad simula Dec 13

ODD EVEN PLATE number coding sa Cotabato City, binago ni City Mayor Bruce Matabalao.

Sa halip na alternate ang mga sasakyang ang plaka ay ending in odd at even numbers, ito ay inalis.

Ang bago, ayon kay Maabalao, ay ang mga sasakyan na ang plate number ay nagtatapos sa 1 at 2 ay hindi maaring bumiyahe tuwing lunes. Ang mga may ending 3 at 4 naman ay bawal sa Martes habang ang may plate number na ending 5 at 6 ay di pinapayagang bumiyahe tuwing Wednesday.

Sa Huwebes, bawal lumabas ang mga sasakyang ang plaka ay nagtatapos sa 7 at 8 at kapag Biernes, bawal ang ending 9 at 0. Sa linggo ay walang coding system.