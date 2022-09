Bagong police cars, ipamimigay ng MILG-BARMM sa PNP sa rehiyon

COTABATO CITY - NAKATAKDANG ipamahagi ng Ministry of the Interior and Local Government ng Bangsamoro Region o MILG-BARMM ang dagdag na mga police car para sa police regional office BARMM.

Sinabi ni BARMM Interior Minister Atty. Naguib Sinarimbo na ang mga police patrol cars na ito ay nabili sa ilalim ng pondo ng MILG.

Hindi ito ang unang pagkakataon na ang MILG-BARMM ay nagbigay ng patrol car sa PNP. Mahigit 30 patrol cars na ang naipamahagi sa ibat ibang panig ng rehiyon.

Aniya, ang pagbibili at pamamahagi ng mga police vehicles ay bahagi ng suportang kaloob ng Bangsamoro government sa PNP upang mapalakas ang kapasidad nito na pangalagaan ang kaayusan at kapayapaan sa rehiyon.

Bukod sa mga patrol cars, ang MILG-BARMM ay nagpapatayo din ng mga 2-storey municipal police stations sa mga bayan sa rehiyon na wala pa nito.

Pinondohan din nito ang pagtatayo ng bagong Regional Headquarters building sa Camp Salipada K. Pendatun, Parang, Maguindanao.

Sa kanyang pagsasalita sa ni Atty. Sinarimbo bilang guest speaker sa sa 121st Police Service Anniversary celebration sa Camp SK Pendatun noong Aug. 30, sinabi nito na handa ang BARMM na magbigay pa ng dagdag suporta sa PRO-BAR.

Tiniyak ni Atty. Sinarimbo kay PRO-BAR Regional Director Brig. Gen. John Guyguyon na handa si BARMM chief Minister Ahod “Kagi Murad” Ebrahim na magbigay pa ng dagdag na infrastructure para sa PNP upang mas lalo nitong mapabuti ang serbisyo sa bawat Bangsamoro.