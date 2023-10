Bangsamoro READi, namahagi ng ayuda sa mga biktima ng sunog sa Cotabato City

Bangsamoro READi agad na rumesponde at nagpadala ng tulong sa naitalang sunog sa Cotabato City

Ngayong araw, 29 October 2023, ang Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidence (READi) ng Ministry of the Interior and Local Government (MILG) BARMM, ay agad na nakipag-ugnayan sa BFP BARMM upang rumesponde sa nangyaring sunog kahapon, alas dos ng hapon sa Purok Kambal Espino, Bagua 2 dito sa lungsod.

Mabilis namang nakapagpadala ng medical at rescue team ang Bangsamoro READi upang tumulong na mailigtas ang mga residente mula sa nasusunog na kabahayan.

Matapos ang pagresponde ng Bangsamoro READi rescue team, mabilis namang nakapag padala ng ayuda ang nasabing ahensya ngayong araw sa mahigit 30 na mga pamilyang apektado sa nangyaring sunog.

Base sa report, 10 kabahayan ang nasunog at wala namang naitalang nasawi sa nasabing insidente.