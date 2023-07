Bangsamoro READi, namigay ng tulong sa mga biktima ng harrashment sa Talayan

TALAYAN, Maguindanao - Ngayong umaga ng Lunes, July 31, kasama ng ilang Brgy. Officials, AFP at PNP ng South Upi, Maguindanao del Sur, namahagi ng food assistance ang Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidence (Bangsamoro READi) ng Ministry of the Interior and Local Government (MILG) BARMM sa mahigit 100 pamilya ng mga katutubong Teduray na lumikas sa kanilang mga tahanan mula sa Sitio Kalembaboy, Brgy. Marader Talayan, Maguindanao del Sur sanhi ng harassment ng mga armado sa kanilang kumonidad.

Sa pakikipagugnayan ng Bangsamoro READi sa MDRMMO ng Talayan, nangyari umano ang kaguluhan at pagsunog ng mga armadong grupo sa ilang mga kabahayan ng mga katutubong teduray, noong 12:30 AM ng Miyerkules (26 July 2023) na nagresulta sa pagkasunog ng tatlong kabahayan at pagkakasugat sa isang residente.

Samantala, isa si Aling Juvelyn Anggong sa mga IDPs na labis na nagpapasalamat dahil tinulungan sila ng Bangsamoro Government.