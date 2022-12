Barangay Kagawad patay sa pamamaril sa Tupi sa araw ng pasko

KORONADAL CITY - Nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon ng pulisya sa pagkamatay ng isang barangay Kagawad sa Tupi, South Cotabato.

Kinilala ni Tupi PNP Spokesperson Police Master Seargent Rea Mae Gatinao ang biktima na si Palian Barangay Kagawad, Datulim Kalamongi, 40 anyos.

Ayon kay Gatinao, natagpuan na lamang sa kanilang garahae ang patay na si Kalomangi na may mga tama ng bala ng baril sa ulo at katawan pasado alas 6:00 ng umaga noong linggo, disyembre 25.

Sinabi ni Gatinao na base sa pagsisiyasat ng Scene of the Crime Operatives o SOCO may 5 oras na itong patay nang matuklasan .

Ayon kay Gatinao maaring walang nakapansin sa pagbaril sa biktima.

Paliwanag nito maari kasing binaril ang biktima habang nagsasaya at nagpapaptuok ang maraming mga mamamayan na nagdiwang ng Pasko hatinggabi noong Sabado.

Sinabi din Gatinao na narekober ng mga pulis sa crime scene ang 4 na mga basyo, isang deformed slug at isang bala ng 45 pistol.