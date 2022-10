Barangay kapitan sa Maguindanao, patay sa pamamaril

ANG NASAWING BIKTIMA ay kinilalang si Barangay Chairman Norson Utto ng Panadtaban, Rajah Buayan.

Siya ay pinagbabaril sa Crossing Badal, Brgy Barurao, Sultan sa Barongis, Maguindanao pasado alas 3:00 ng hapon kahapon.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida kay Sultan sa Barongis PNP Chief Major Michael Ameril, sinabi nito na nakausap niya ang maybahay ng biktima.

Aniya matagal na daw na may nag-aaligid sa kanilang bahay. At may ka-rido din sila na ibang pamilya sa Sultan sa Barongis.

Patuloy pa ngayong tinutugis ng Sultan sa Barongis PNP ang suspect.