Baril at mga gamit ng CTG, nasabat ng militar sa South Cotabato

CAMP SIONGCO, Maguindanao – Nakasagupa ng mga elemento ng 5th Special Forces Battalion ang mga teroristang komunista sa Sitio Uhay, Brgy Ned, Lake Sebu, South Cotabato kahapon ng umaga.

Ayon kay Lt. Col. Zandro Alvez, ang Commanding Officer ng 5th Special Forces Battalion, pasado alas-5:00 ng umaga habang nagsasagawa ng combat operation ang mga tauhan nito ng maka-engkwentro nila ang nasa 20 mga kasapi ng communist terrorist group.

“Ang nakasagupa ng ating mga tropa ay mga kasapi ng Far South Mindanao Region na pinamumunuan ni Manuel Fernandez alias Bobo/Ampog. Si Alyas Bobo/Ampog ay secretary ng FSMR at patuloy na tinutugis ng ating tropa ang kanyang grupo”, pahayag ni Lt. Col. Alvez.

Matapos ang 20 minutong bakbakan ay umatras ang mga kalaban at nasamsam ng mga sundalo ang baril at nakubkob ang pinamumugaran nilang lugar na gawa sa mga kahoy.

“Sa isinagawang clearing operations ng ating mga tauhan, nasabat natin itong isang 5.56mm M16A1 rifle, magazines, bala, propaganda materials, mga gamit sa kusina, war materials at mga personal na gamit nila”, dagdag na pahayag ni Lt. Col. Alvez.

Ayon kay Brigadier General Pedro Balisi Jr, Commander ng 1st Mechanized Infantry (Maaasahan) Brigade na lalo pang paiigtingin ng mga sundalo ang pagtugis sa mga tumakas na mga CTG. “Hindi tayo mangingiming pulbusin at wasakin ang regional command ng FSMR para mapigilan ang mga masasamang balak ng mga ito”, giit pa ni BGen. Balisi.

Kaugnay nito ay muling nananawagan si Major General Roy Galido, Commander ng 6th Infantry (Kampilan) Division at Joint Task Force Central sa mga komunistang grupo na iwaksi ang armadong pakikibaka at tanggapin ang inaalok na kapayapaan ng gobyerno. “Ako ay nananawagan sa mga kapatid nating naliligaw ang landas na magbalik-loob na sa gobyerno, magkaisa tayo para sa mas mapayapang Mindanao at maunlad na Pilipinas”, wika pa ni MGen. Galido.