BARMM aids flood victims in Maguindanao, Lanao Sur

Mga pamilyang apektado ng pagbaha sa Pagalungan Maguindanao, inabot ng tulong ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidence (READi) ng Ministry of the Interior and Local Government (MILG) BARMM sa pamamagitan ng Philippine Red Cross (PRC), Cotabato City – Maguindanao Chapter, katuwang ang Commission on Audit –BARMM.

Tinungo ng PRC at ng Bangsamoro READi ang bayan ng Pagalungan Maguindanao partikular sa Barangay Layog at Barangay Damalasak upang maiabot ang tulong sa mga residente na sinalanta ng baha na naglalaman ng tig 10 kilong bigas, sardinas at kape.

Sa mensahe ni Municipal Disaster Risk Reduction Officer Benjamin Alip, nagpapasalamat siya at ang mga residente ng Pagalungan, sa pamunuan ng BARMM at sa Philippine Red Cross dahil sa agarang pagresponde sa kanilang lugar.

Dagdag pa ni Alip na pati ang Municipal Hall compound at mismong evacuation center ng bayan, ay hindi nakaligtas sa baha.

Sa ngayon, ang ibang mga nasalanta ng baha ay naglagay ng pansamantalang tent sa hiway sa bahagi ng Pagalungan at nanatili pa ring lubog sa baha ang karamihan sa mga residente dito.

SAMANTALA, ABOT NA NGAYON sa 48,845 families o katumbas ng 244,225 individuals mula sa 145 barangays sa 13 municipalities ng Maguindanao ang apektado ng baha dahil sa patuloy na buhos ng ulan.

Ito ang lumabas sa initial assessment ng BARMM gov't na pinangungunahan ng MSSD katuwang ang MAFAR, BARMM READI, Tabang Program ng Office of the Chief Minister, at mga NGOs.

Samantala, sa Special Geographic Area o SGA, 42 sa 63 barangays ang biktima ng baha kung saan 27,286 pamilya ang apektado.

43 barangays naman sa Taraka, Lanao del Sur ang nakakaranas din ngayon ng malawakang baha.