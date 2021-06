BARMM COVID-19 update: 1 dead, 71 new cases

COTABATO CITY - Isang pasyente ng taga Lanao del Sur at Marawi City ang namatay dahil sa COVID-19, pero mas marami naman ang gumaling.

Sa pinakahuling tala ng Bangsamoro Inter-agency taskforce may 110 na mga pasyenteng gumaling mula sa deadly virus.

Samantala, may 71 panibagong kaso ng nakamamatay na sakit ang naitala ng Ministry of Health sa BARMM.

Muli ang Cotabato City ang may pinakamaraming bilang ng may nagpositibo na umabot sa 28, sinundan ng Lanao del Sur at Marawi City na umabot 26, Sulu 12, habang ang Basilan at Lamitan ay may limang bagong kaso. Nasa 863 naman ang aktibong kaso.