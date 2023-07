BARMM high school student NSPC Outstanding Campus Journalist Awardee

COTABATO CITY - Si Jodimer D. Mato mula Parang National High School ng Maguindanao II Division ay isa sa mga kalahok sa National Schools Press Conference o NSPC sa Cagayan de Oro City.

Kinilala ito bilang Outstanding Campus Journalist Awardee sa ikatlong araw ng 2023 NSPC.

Kasabay niya ay binigyang pugay rin ang iba pang Most Outstanding Journalists at School Paper Advisers ng bawat rehiyon sa bansa.

Kabuuang 32 mga student journalists at 34 na school paper advisers mula elementarya at sekondarya para sa kanilang responsableng paghahatid ng kaalaman at impormasyon ang binigyan ng pagkilala ng Department of Education o DepEd.