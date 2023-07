BARMM Minister Ebrahim appoints Cardinal Quevedo to Council of Leaders

ITINALAGA NI BARMM chief Minister Ahod Balawag Ebrahim si retired Cotabato Archbishop Orlando Cardinal Quevedo, OMI, DD bilang kinatawan ng Settler Communities sa BARMM Council of Leaders.

Ang notice of selection kay Cardinal Quevedo ay nilagdaan ni BARMM Chief Minister Ebrahim noong July 14 at ipinarating sa CArdinal noong July 20, ayon kay Bangsamoro Transition Authority member of Parliament Susana Anayatin.

Co-terminus kay Chief Minister Ebrahim ang pananatili ni Cardinal Quevedo sa BARMM council of leaders.