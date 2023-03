BARMM police regional director, inaresto dahil sa kasong syndicated estafa

INIHAIN ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG BARMM ang arrest warrant laban mismo kay Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PRO-BAR Regional Director John Guyguyon kagabi.

Isinagawa ang operasyon sa mismong headquarters ni Guyguyon sa Camp Gen Salipada K Pendatun, Parang Maguindanao.

Si Guyguyon ay nahaharap sa dalawang kaso ng syndicated estafa batay sa warrant of arrest na inilabas ni Judge Catherine Manodon ng RTC Branch 104 sa Quezon City na may petsang December 1, 2022 at Judge Kathleen Dela Cruz-Espinosa ng RTC Branch 91, Quezon City na may petsang May 20, 2022.

Isa sa kanyang syndicated estafa case ay walang inirerekomendang piyansa.