BARMM READi extends food aid to Cotabato City

Barangay Bagua 3 ng Cotabato City , naka benepisyo ng food assistance mula sa Bangsamoro READi ngayong araw.

Tinugon ng Bangsamoro READi ang hiling ng mga opisyal ng Bagua 3 na tulong para sa mga residente na labis na apektado ng pandemya.

Abot sa mahigit 1000 na pamilya ang nabigyan ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidence o (Bangsamoro READi), ng Ministry of the Interior and Local Government (MILG), BARMM, sa Barangay Bagua 3, ngayong araw, November 20, 2021.

Labis naman ang pasasalamat ni "Sweet Sultan", Barangay Kagawad ng nasabing lugar, sa pamunuan ng Bangsamoro Government.