BARMM READi, Red Cross send aid to freak tornado victims in Kalanganan

COTABATO CITY - Tinungo ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidence (READi) ng Ministry of the Interior and Local Government (MILG) BARMM kasama ang Philippine Red Cross Cotabato City-Maguindanao Chapter ang Sitio Ked’po Kalanganan 1 Cotabato City, upang mabigyan ng tulong ang mga residente doon na nasiraan ng mga bahay dahil sa malakas na hangin na tumangay sa mga bubong ng kanilang mga bahay.

Naiiyak na ibinahagi ni Norhana Salem, may apat (4) na anak, isa sa mga nasiraan ng bahay noong ika-21 ng Abril. Ayon sa kanya “parang bangungot ang nangyari sa amin noong araw na iyon, akala namin ay normal na ulan pero nagulat po kami dahil biglang tinangay ng malakas na hangin ang atip namin.”

Dagdag pa nito, “malaking bagay po na dumating kayo dito sa amin, at kahit papaano po ay may maihain kami lalo napo ngayong panahon ng Ramadhan.”

Nananawagan din si Ginang Salem, na sana ay matulungan sila ng Bangsamoro Government upang maipatayong muli ang kanilang bahay.

Sa ngayon ay pansamantalang nanunuluyan muna ang mga apektadong pamilya sa mga bahay ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan.

Samantala, nauna ng tinungo ng Bangsamoro READi Rescue Team ang Barangay Kalanganan Mother upang tumulong sa pagtanggal sa nakaharang na malaking puno ng akasya na natumba sa gitna ng daan dahil din sa malakas na hangin noon ding gabi ng 21 April 2022.