BARMM solon files bill to mitigate effects of El Nino

Bilang paghahanda sa pagtama ng El Niño sa bansa, inihain ni Member of Parliament Engineer Baintan Ampatuan sa sesyon kahapon ang panukalang humuhikyat sa Government of the Day na paghandaan ang magiging epekto nito sa rehiyon.

Sinabi ni MP Ampatuan bago paman tumama ang El Niño ay dapat may nakahandang plano na ang BARMM para matulungan ang mga apektadong mamamayan.

Kabilang na sa dapat paghadaan ay ang posibleng shortage o kakulangan ng pagkain at ang sektor ng mga magsasaka.

Kabilang sa mga inirekomenda niya ay ang posibleng pagbuo ng Technical Working Group o Task Force El Niño. Sila ang mamamahala at bumuo ng mga plano para paghahanda sa pagtama ng El Niño.

Bukod dito, pinaghahanda narin ang mga Ministries kung sakaling lumala pa ang magiging epekto ng El Niño.

Sa pagtaya ng Pag-asa, inaasahang mararanasan ang El Niño simula nitong Hunyo hanggang sa 1st quarter ng taong 2024.