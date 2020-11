BDA helps farmers in camp communities earn more

COTABATO CITY -- Usapin ngayon sa bansa ang pagbaba ng presyo ng palay na syang nakakaapekto sa kabuhayan ng maraming magsasaka.

Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), ang Bangsamoro Development Agency (BDA Inc.), bilang isang ahensya na nagtatrabaho para sa kapakanan ng mga mahihirap at malalayong komunidad sa Bangsamoro, tulad ng mga magsasaka, batid at nauunawaan ng ahensya ang sitwasyon ng sector ng agrikultura na humaharap sa ganitong mga pagsubok, halimbawa nito ay ang pagbaba ng presyo ng palay.

Bahagi ng kasalukuyang programa ng BDA Inc. na community-driven development (CDD) sailalim ng Mindanao Trust Fund Reconstruction and Development Project Phase II o MTF-RDP/2 ay and pagpapatupad ng confidence building measures kasama ditto ang suporta sa mga magsasaka sa Bangsamoro, lalong lalo sa mga kampo ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) na naisali sa Camps Transformation sa usaping Normalization na nakapaloob sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB).

Kamakailan lamang, matagumpay na natapos ang konstruksyon ng AGRI-FACILITY BUILDING WITH SOLAR DRYER AND PROVISION OF CORN SHELLER sa Brgy. Talibadok, Datu Hoffer, Maguindanao na sakop ng Camp Omar Ib’n Al-Khattab.

Ang proyektong ito ay inaasahan na malaking tulong para sa magsasaka ng Brgy. Talibadok, na kasalukuyang hirap sa pag-iimbak at pagproseso ng kani-kanilang mga farm products dahil sa kakulangan ng support facility sa kanilanglugar.

Ang ganitong poor access to agri support facilities ang isa sa mga dahilan di umano kaya patuloy na naghihirap ang maraming magsasaka sa Bangsamoro.

Sa October 6, 2020, tuluyan ng isasagawa ang turnover ceremony ng nasabing AGRI FACILITY upang pormal na maipaabot at maipasa ang tungkulin ng management, operation and maintenance sa People’s Organization na binuo sa Brgy. Talibadok sa ilalim ng MTF-RDP/2.

Nabatid na mayroon ding katulad na agri-facility building ang kasalukuyan ding pinapatayo sa ibang barangay sa Camp Omar, sa Camp Bilal at Bushra sa Lanao provinces - samantalang road projects naman sa Camp Abubakar at Camp Badre at water system project sa Camp Rajamuda.

Ang MTF-RDP/2 ay proyektong pinapatupad bilang suporta sa Joint Task Forces on Camps Transformation ng Normalization Annex ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. (Hana Kabagani)