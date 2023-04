BIFF supporter at IED Courier nasawi sa engkwentro sa Maguindanao del Sur

CAMP SIONGCO, Maguindanao del Norte – Patay ang isang -suporta ng teroristang BIFF na isa ring IED courier matapos isinagawa ang isang Law Enforcement Support Operation sa bayan ng Shariff Saydona Mustapha, Maguindanao del Sur tanghali nitong Byernes (Abril 21, 2023).

Kinilala ni Lieutenant Colonel Udgie Villan, Acting Commanding Officer ng 33IB ang suspek na si alyas Datu Guibo na subject ng implemetasyon ng warrant of arrest ng pinagsanib na pwersa ng 33rd Infantry (Makabayan) Battalion at Provincial Mobile Force Company ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office.

Ayun kay Brigadier General Oriel Pangcog, Commander ng 601st Infantry (Unifier) Brigade, palapit pa lang ang pinagsanib na pwersa ng Army at PNP upang ipatupad ang order ng implementasyon ng arrest warrant nang biglang nagpaputok ang mahigit sa sampung armadong kasamahan ng suspek.

“Agad din na iniwan ng mga nagsitakas na armadong kalalakihan ang nasawi na si alyas Datu Guibo matapos ang humigit kumulang na walong minutong palitan ng putok sa panig ng pinagsanib na pwersa ng kapulisan at kasundaluhan laban sa teroristang grupong ito,” ang naging pahayag ni Brig. Gen. Pangcog.

Nakuha mula sa nasawing terorista ang isang Cal. 45 Pistol, isang (1) magazine, tatlong (3) bala nito at isang Anti-Personnel Mine.

Sinabi naman ni Major General Alex Rillera, Commander ng 6ID at Joint Task Force Central na hindi mangingiming durugin at tuluyang pulbusin ng Kampilan troopers ang teroristang grupo na banta sa seguridad sa mga lugar na sakop ng 6ID.

“Ang 6ID at JTFC ay muling nanawagan ng kapayapaan sa pamamagitan ng pababalik-loob ninyo sa ating gobyerno. Handa ang pamahalaan na kayo ay tulungang mamuhay ng mamayapa at kapaki-pakinabang kasama ang inyong pamilya at komunidad. Subalit kung patuloy yayakap sa maling paniniwala at patuloy na maghahasik ng karahasan, pag-aaklas laban sa lehitimong gobyerno, asahan ninyo ang mas maigting pa na pagtugis sa inyo,” tahasang pahayag ni Maj. Gen. Rillera.