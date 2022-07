Bintilyo na saksi sa isang krimen, binaril at napatay sa Kidapawan

Isang binatilyo ang pinagbabaril at patay ng hindi pa nakikilalang mga suspek sa Barangay Balindog, Kidapawan City bandang alas 7:00 nitong gabi.

Kinilala ang biktima na isang Jericho Dela Peña, 19 anyos na residente ng nasabing lugar.

Batay sa inisyal na pagsisiyasat, naglalakad lang ang binata pauwi at nang makarating ito sa kanto ay tinawag umano ito ng mga suspek at biglang pinagbabaril.

Nakatakbo pa ang binata papasok sa isang bahay pero bumulagta na ito.

Sa report ng Kidapawan City PNP na pinamumunuan ni Lt. Colonel Peter Pinalgan Jr, nasawin on the spot ang biktima matapos magtamo ng tama ng bala sa ibat ibang bahagi ng katawan.

Walong putok ng baril ang narinig ng mga residente sa lugar.

Mabilis namang umiskapo sa hindi malamang direksyon ang mga suspek.

Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng PNP at Scene of the Crime Operatives o SOCO sa crime scene.

Ayon sa impormasyon, si Dela Peña umano ang witness sa pagkakapatay sa binatang si Marco Austria nakaraang Linggo.

Hustisya naman ang panawagan ng kaanak ng biktima na nakapanayam ng Radyo BIDA.