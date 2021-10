Bong Go reiterates full commitment to continuing the Duterte Legacy

PDP-Laban vice presidential aspirant and incumbent senator Christopher "Bong" Go emphasized his full commitment to pursue and expand further the programs and positive change started by the Duterte administration. He also said that any change in the PDP-Laban plans for 2022 elections would highly depend on the decision of its Chairman, President Rodrigo Duterte.

"Iyon naman talaga ang original plan ng partido, ‘yung Go-Duterte. Subalit nakapagsalita na po ako na kung hindi tatakbo si Pang. Duterte bilang vice president ay hindi po ako tatakbong presidente. Sa kanya po nanggagaling ang aking lakas, ‘yung hugot ng aking lakas. Ibig sabihin, kung malakas ‘yung loob n’ya, malakas rin ang loob ko," Go said.

"Sabi ko nga, siya lang po ang makapagbabago ng aking desisyon. Nasa kanya po ang hugot ng aking lakas. Ang tanong naman diyan eh nasa mga kababayan natin. Gusto n’yo ng continuity? Continuity si Pangulong Duterte – patuloy ‘yung mga programa," the senator added.

The senator lauded the accomplishments of the Duterte Administration's legacy projects and initiatives, notably its focus on peace and order, while emphasizing the need to sustain them in the years ahead.

"Kayo na po ang humusga kung nakakalakad ba ‘yung mga anak ninyo sa gabi kumpara po noon, kung mas nakakalakad sila ng tahimik at may peace of mind po ang inyong mga magulang na umuwi ‘yung mga anak sa kanilang pamamahay," said Go.

"So let me repeat, ako naman po’y desidido na. Sabi ko nga desidido na po ako bilang vice president. Nakakasa na eh, kumbaga 100% na po ako diyan. Nakakasa na po ang lahat. Nakapaghanda na po kami as vice presidential candidate, wala na pong atrasan diyan. Ready na, marami na pong umaasa, marami na pong napagod at marami na pong umiiyak. So ako naman, basta patuloy po itong vice presidential candidacy ko 100%," he added.

Go has also welcomed the idea of President Duterte running for senator in the 2022 elections, saying that he would be a "big help" in the government if elected.

"Malaking tulong po si Pangulong Duterte bilang isang senador... sa mga naniniwala at nagtitiwala kay Pangulong Duterte. Kaysa naman po ‘yung mga senador na puro naghahanap lang ng pagkakamali," said Go during the launch of the 146th Malasakit Center at the Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center in Las Piñas City on Wednesday, October 27.

“Malaking tulong po iyon sa mga kababayan na nandidiyan pa rin ang inyong tatay Digong na nagseserbisyo sa inyo bilang isang senador," said Go.

"Iba talaga ‘pag nandiyan si tatay Digong. Mayro'n kayong tatay na masasandalan sa panahon ng inyong pangangailangan. Iba ‘yung totoong tatay, iba po ‘yung nagtatay-tatayan lang. Ito si tatay Digong, totoong tatay po ng bawat Pilipino na nagmamahal po sa inyo ma-presidente man siya, ma-senador man siya, ma-mayor man siya, ma-barangay captain man siya," he added.

Energy Secretary Alfonso Cusi, who heads PDP-Laban, stated that attempts are being made to push Duterte to consider running for Senate next year.

Despite his candidacy, Go emphasized the need to stay focused on his responsibilities as a senator and public servant, particularly in supporting the government and the wider people in combatting the COVID-19 pandemic.

"Importante muna economic recovery po at trabaho po para wala pong magutom na kababayan natin. So huwag muna nating pag-usapan muna ‘yang pulitika. Ihuli na natin ‘yung pulitika, unahin muna natin ‘yung kapakanan ng mga kababayan nating naghihirap po rito. Sila muna ang unahin natin," said Go.

"Sabi ko nga kahit saan ako pumunta, huwag muna nating pag-usapan ’yung pulitika dahil baka wala na tayong pulitikang pag-uusapan kung hindi natin malampasan itong pandemyang ito," he ended.