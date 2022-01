BTA member lauds Chief Minister Ebrahim's efforts to improve Moro lives

COTABATO CITY – Sa pagdiriwang ng itatlong taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Bangsamoro Region in Muslim Mindanao (BARMM), binigyang pagkilala ni Member of Parliament Bai Maleiha Candao ang nagawa ng mga kasalukuyang leader ng Bangsamoro government.

Binigyang diin ni MP Candao na ang BARMM sa ngayon ay resulta ng pakikibaka at ipinaglaban ng Moro Islamti Liberation Front (MILF) na pinamumunuan ni BARMM Chief Minister Ahod “Al-haj Murad” Ebrahim.

Upang makamit ang tunay na kapayapaan, karapatang makapagsarili ay nagbuwis ng buhay at pawis ang maraming Bangsamoro.

Ngayong siya na ang namumuno ng BARMM, malinaw na sinisikap ng Chief Minister Ebrahim na maihatid ang mga programa at serbisyo para sa mga Bangsamoro.

Sa kanyang report to the Bangsamoro sa culminating program ng BARMM foundation anniversary, sinabi ni Chief Minister Ebrahim na napagtibay ang ilang priority codes tulad ng Bangsamoro Administrative Code, Bangsamoro Education Code at Bangsamoro Civil Service Code.

Sinabi ni Minister Ebrahim na batay sa report ng ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang poverty incidence ng rehiyon sa nakalipa sna tatlpong taon mula sa 55.9 percent at naging 39.4 percent na lang.

“Ang selebrasyon ng 3rd Foundation Anniversary ng BARMM ay isang selebrasyon na dapat ipagbunyi ang kapayapaan. Kung hindi po lumagda ang MILF sa PEACE AGREEMENT , meron kaya tayong BARMM ngayon?,” MP Candao said in a statement.

“Pasalamatan natin ang mga pinuno natin. Sila ang ating inspirasyon na patuloy tayong kumapit sa kapayapaan,” she added.