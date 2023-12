Burger store crew patay sa pamamaril sa Magpet, North Cotabato; vlogger sugatan

KIDAPAWAN CITY - PATAY on the spot ang isang Eljey Repolidon, 19 years old, crew ng coffee shop na taga Bongolanon, Magpet matapos pagbabarilin sa Matas, Poblacion, Magpet, North Cotabato kaninang madaling araw.

Damay din at tinamaan sa kamay ang vlogger na si Kuyaphong vlog o mas kilalang si Phong Isogon.

Nabatid na nagaantay ng order ang nasabing mga indibidwal sa isang burger chain sa lugar nang dumating ang suspek na naka motorsiklo at nagtatawanan pa nang ginawa ang krimen.

Ayon sa salaysay ng ilang nakasaksi, una umanong sinita ang mga lalaking nakamotor at agad namang umalis at ilang minuto lang bumalik itong may dalang baril at doon na nangyari ang krimen.

Umuwi na rin umano ang nangsita sa nakamotor na posibleng target ng suspek at nadamay lang ang mga customer ng burger chain na nasa lugar ng mga iyon.

Nagpapagaling na sugat nito ang vlogger habang nagiimbestiga na rin ang awtoridad sa insidente.