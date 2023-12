Chief Minister Murad reappoints 6 cabinet members

SA NAGPAPATULOY na review at evaluation sa performance ng mga heads of offices sa Bangsamoro regional government, limang mga cabinet members na ang may reappointment letter mula kay Chief Minister Ahod "Kagi Murad" Balawag Ebrahim.

Matatandaang nitong December 1 ay nagpababa si Ebrahim ng kautusang nag-aatas sa lahat ng ministers at head of offices ng BARMM na magsumete ng courtesy resignation.

Ginagawa ito ng regional government upang mapahusay pa ang paghahatid ng programa at serbisyo sa mga mamamayan ng rehiyon at para palitan ang mga non-performing ministers at head of offices.

Sa resulta ng nagpapatuloy na review at evaluation, naunang nabigyan ng reappointment letter sina Education Minister Mohaquer Iqbal, Public Works Minister Engr. Eduard Guerra, Labor and Employment Minister Muslimin Sema, IP Minister Melanio Ulama, Health Minister Dr. Rizaldy Piang at Senior Minister Abunawas Maslamama.