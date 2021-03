Communist rebels yield in South Cotabato

KORONADAL CITY - Kusang sumuko sa mga otoridad ang 13 na mga kasapi ng communist terror group (CTG) sa probinsya ng South Cotabato.

Ipineresenta ang kanilang pagsuko sa South Cotabato Gym and Cultural Center sa lungsod ng Koronadal kung saan kabilang sa mga pandangal na mga bisita ay sina Gov. Reynaldo Tamayo Jr., PNP-12 regional director BGen. Michael John Dubria, South Cotabato Police Provincial Director Col. Jemuel Siason, DSWD-12 regional director Cezario Joel Espejo at 601st Infantry Brigade Philippine Army commander Col. Joel Mamon.

Ang naturang mga surrenderees ay bahagi ng Guerilla Front 72 at 73 na nag-ooperate sa ilang bahagi ng lalawigan.

Kabilang sa kanilang isinuko ay isang M-16 rifle na may dalawang magazine, submachine gun at magazine, M-1 Garand rifle at isang sniper rifle, kabilang na ang ilang improvised explosive device at mga indoctrination documents.

Sa kani-kanilang mga mensahe, ipinaabot nina Tamayo, Espejo at Dubria ang tulong at seguridad ng mga ito kung saan nabigyan ng tig-P10,000 mula sa provincial government, P10,000 mula sa PNP, P3,000 sa DSWD, at dagdag na P10,000 sa isinukong armas.

Ayon sa ilang mga surrenderers, pagod, hirap sa pamumuhay at takot ang pangunahing mga dahilan bakit nila napag-isipang bumaba at magbagong-buhay.

Panawagan naman ng mga opisyal na sumuko na ang iba pang mga miyembro ng komunistang grupo upang maging normal na ang kanilang mga pamumuhay at makasama ang kanilang mga mahal sa buhay.