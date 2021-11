Cop kills 1, hurt 2 others in Koronadal apartelle shooting

KORONADAL CITY - Patay ang isang babae habang dalawang kasama naman nito ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa isang apartelle sa Pantua Village, Brgy. Zone 3 kaninang umaga.

Kinilala ang nasawing biktima na si Sachie Canlas, nasa legal na edad at residente ng Isulan, Sultan Kudarat.

Sa panayam ng Radyo Bida Koronadal kay PLt. Col. Joedy Lito Guisinga, acting chief of police ng Koronadal PNP, nagtalo ang suspek na pulis na si Patrolman Roland Lopez at nobya nitong si Joanna Saptula, bago namaril ang suspek kung saan tinamaan si Canlas at ang nobyo nitong si Debbie Biñas gamit ang hindi pa matukoy na armas.

Sugatan sina Saptula at Biñas at isinugod ang mga ito sa South Cotabato Provincial Hospital, ngunit hindi na umabot pang buhay si Canlas.

Kaagad namang tumakas ang suspek matapos ang nangyaring pamamaril.

Nadestino umano ang nasabing pulis sa 1st Mobile Force Company ng South Cotabato Police Provincial Office.

Selos umano ang tinitingnang motibo sa pamamaril.