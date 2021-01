Cotabato City 20th place in 2020 city competitiveness index

Cotabato City, No. 20 sa Search for 2020 Most Competitive Cities and Municipalities in the Philippinies

Muling pinatunayan ng Cotabato City sa pamumuno ni Mayor Atty. Frances Cynthia Guiani Sayadi ang katatagan ng lungsod sa kakayahan at kahusayan nang pumasok ito sa Top 20 mula sa 112 Component Cities in the Philippines sa Search for the 2020 Most Competitive Cities and Municipalities kahit may pandemya.

Ang Cotabato City din ang natatanging Syudad sa Rehiyon Dose na nakapasok sa National Level at nakakuha ng over-all score na 34 sa Economic Dynamism,15 sa Government Efficiency, 21 sa Infrastructure at 24 sa Resiliency.

Nagpapatunay lamang umano ito na ang lungsod ay patuloy na umuunlad at na meet ang demands at qualifications na kailangan mula sa National Competitive Council in the Philippines upang maging Competitive City sa buong bansa.

Personal namang tinanggap ng mga opisyales ng LGU sa pangunguna ni Atty.Jarissa Guiani ang parangal mula sa Department of Trade and Industry o DTI.