Cotabato City lifts NO MOVEMENT SUNDAY starting Nov. 7

SIMULA SA NOV. 7, wala nang NO MOVEMENT SUNDAY sa Cotabato City.

Inihayag ito ni Cotabato City Mayor Cynthia Sayadi sa isang social media post.

Aniya, nagpasiya ang City Inter-Agency Task Force on COVID-19 na alisin ang NO MOVEMENT SUNDAY dahil dahan dahan ay bumabalik na sa normal ang sitwasyon, marami na ang nabakunahan at bumababa na ang bilang ng mga nagkakasakit ng COVID.

Hiling niya sa lahat na panatilihin ang pagsunod sa minimum health protocols tulad ng paggamit ng facemasks, face shields at physical distancing.