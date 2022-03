Cotabato City Public Safety Officer ret. Col. Balquin slain in gun attack

COTABATO CITY --- DEAD ON ARRIVAL SA PAGAMUTAN si Cotabato City Public Safety Officer Retired Colonel Rolen Balquin matapos na siya ay barilin kaninang pasado alas diyes ng umaga sa Macapagal Street, Mother Barangay Rosary Heights.

Sugatan din sDriver na kinilalang si PCMS Arial Gutang na miyembro umanonng PNP, 47 years old, na residente ng ND Village, Cotabato City.

Pinaniniwalaang kalibre 45 ang ginamit sa pamamaril base sa initial report ng PNP.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida sa apo ng biktima, inabi nito na sa dibdib at sa ulo tinamaan ang kaniyang lolo.

Ayon sa kaniya, wala naman umanong pagbabanta sa buhay ng kaniyang lolo kaya blangko pa sila sa posibleng motibo sa krimen.

Si Balquin ay dating hepe ng Cotabato City Police Office.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng City PNP sa pangunguna ni Maj. Elexon Bona ng Police Station 2

Samantala ang pahayag ni Cotabato City Mayor Sayadi sa pangyayari.

OFFICIAL STATEMENT OF COTABATO CITY MAYOR CYNTHIA GUIANI-SAYADI ON PUBLIC SAFETY OFFICER COL. ROLEN BALQUIN (RET) KILLING:

I condemn, to the highest degree of condemnation, the shooting and killing of our City Public Officer Retired Colonel Rolen Balquin.

The incident happened this morning when our Composite Quarantine Team was on their routine rounds to the different establishments in the city to check their compliance to our minimum health protocols.

Hindi ko lubos akalain na ang balitang ito ang sasalubong sa akin ngayong umaga at ako ay lubos na nalulungkot dahil sa pangyayaring ito. Col. Balquin was a courageous person who always stood his ground especially in implementing our laws in the city. As a former city director of our PNP, malaki ang kanyang naitulong sa pagpapanatili ng peace and order sa Cotabato City.

Sa totoo lang, I am writing this message with anger sa mga taong may gawa nito sa kanya. He was a good friend and a dependable colleague.

Kaya sa mga taong may gawa nito sa kanya, sisiguruhin ko na hahanapin kayo ng ating mga awtoridad. Hindi kami titigil hanggang hindi kayo napapapanagot sa karumal dumal na krimen na inyong ginawa.

Sobra na ang ginagawa niyong pambabastos sa ating batas at sa ating mga opisyal. Kung sa tingin niyo ay nanghina kami dahil sa inyong ginawa, diyan kayo nagkakamali. Lalo niyo lang pinapalakas ang aming mga loob at ang aming paniniwala na talagang wala kayong ibang gusto kung hindi ang sirain ang city government at ang Cotabato City.

Mga wala kayong respeto. Wala kayong pananampalataya.

We may lay Col. Balquin to rest but we will not rest until you are captured. Tandaan niyo yan.

To all our fellow Cotabateños, let us fight against all this lawlessness. Huwag natin hayaan na kumakalat dito sa ating lungsod ang mga taong halang ang kaluluwa.