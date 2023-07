Cotabato Light still accepting application for lifeline subsidy rate

Ang Cotabato Light and Power Company ay patuloy na tumatanggap ng mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy Rate.

Ang bagong Lifeline Subsidy Rate Guidelines sa ilalim ng Republic Act 11552, ay maaaring mapakinabangan ng mga 4Ps Program o non-4Ps beneficiaries na ang kita ng pamilya ay mas mababa sa poverty threshold at ang buwanang konsumo ng kuryente ay 80kWh o mas mababa.

Ang mga aplikasyon at kinakailangan ay maaaring pisikal na isumite sa Cotabato Light Accredited Service Center o sa pamamagitan ng Cotabato Light and Power Company Facebook page.

Para sa karagdagang katanungan, maaring tumawag sa mga contact numbers o mag mensahe sa cotabatolight@aboitiz.com.

Para sa mga katanungan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng RA 11552 at sa Mga Panuntunan at Regulasyon nito sa Pagpapatupad, mangyaring makipag-ugnayan sa mga numero ng Energy Regulatory Commission's Lifeline Program (02) 8689 5372 loc 5222 (Pasig City), (63) 905 343 2292 (Cebu City) or (63) 956 305 3313 (Davao City).