Cotabato PNP form SITG to probe murder of village councilor

COTABATO CITY - NAGPULONG na kahapon ang binuong Special Investigation Task Group o SITG Macmod Lauban para ipresenta ang chronology of events bago at pagkatapos ng pamamaril sa biktimang si Bagua 1 Kagawad Macmod Lauban.

Si Lauban ay nasa iwang waiting shed sa Jose Lim Sr Street kasama ang anak nang dumating ang suspect at siya ay pinagbabaril. Siya ay nasawi on the spot.

Ang SITG ay pamumunuan mismo ni City Director Col. Queruben Manalang Jr. kasama ang CIDG, Regional Forensic Unit at Provincial Crime Lab.

Sa panayam ng DXMS kay Manalang, sinabi nitong kabilang sa mga sinsundan nilang anggulo ngayon sa pamamaril ay ang personal grudge at may kaugnayan sa kanyang trabaho bilang kagawad ng barangay.

Sisikapin rin ng SITG na makakuha ng kopya ng CCTV Camera sa crime scene.

Sa ngayon ay pahirapan naman sa pagtukoy sa suspek ang nakaligtas na anak ni Kagawad Lauban dahil balot na balot ang mukha at tanging mata lang nito ang nakikita sa mga bumaril sa ama.

Kakausapin din ng SITG ang pamilya ng biktima para makakuha ng impormasyon na makakatulong sa kanilang imbestigayson

Hiniling naman ni Manalang lalo na sa mga nakasaksi sa pamamaril na makipagtulungan sa kanila para agad na maresulba ang krimen.

Bukod kay kagawad Lauban, kabilang din sa iimbestigahan ng SITG ang pagbaril-patay sa traffic enforcer na si Haron Butukan Saliao.