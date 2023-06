Cotabato water district advisory for July 3

WATER SERVICE ADVISORY

What: LOW WATER PRESSURE TO NO WATER

Why: Replacement of Defective Butterfly Valve at Crossing Awang, DOS, Maguindanao del Norte

Where (Affected Areas): Tanuel, Magelco, Awang, Tenorio, Discom Village, MINTEX, Broce, SPDA, Tamontaka –Mother Barangay, Kalanganan 2, Datu Sarip Sinsuat, Malagapas RH 10, Brgy. Rosary Heights 11, Bgry. Bagua 2, and Brgy. Rosary Heights 4

When: July 3, 2023, Monday (8:00am to 3:00pm)

Dahil dito ay makakaranas ng low water pressure to no water sa nabanggit na service area.

Ang lahat ay hinihikayat na mag imbak ng tubig upang may magamit sa panahong tulad nito.

Sisikapin ng MCWD Team na matapos ng maaga ang nasabing activity.

Maraming Salamat po sa inyong pang-unawa.

MCWD Management