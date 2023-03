Cotelco advisory: Power service interruption in Mlang, Tulunan

M3- BAGONSILANG SUBSTATION

MAKILALA/PART OF M'LANG/PART OF TULUNAN AREA

WHEN: MARCH 15, 2023 (WEDNESDAY)

TIME: 12:00 NN - 1:00 PM (1 HOUR)

REASON:

Preventive maintenance for M3 Substation Bagonsilang, Makilala

Affected area:

Whole coverage area of M3- Bagonsilang Substation

FEEDER 31 - Substation to Public Market, Brgy. New Cebu Makilala, Poblacion, Brgy. Saguing.

Brgy. Conception, Sitio New Corilla, Sitio Sta. Cruz, Brgy. Garsika, Part of Brgy. Malasila. Brgy. Libertad,

Katipunan II, New Rizal,

FEEDER 32 - Poblacion, Brgy. Patulangon, Malasila, Kisante, New Bulatukan, Old Bulatukan, Sta.

Filomina, Taluntalunan, Patulangon, Sto Niño, Luayon, Buena Vida, Batasan, Biangan, New Israel,

Rodero and Brgy. Cabilao,

FEEDER 33 - Brgy. San Vicente, Sinkatulan, San Nicolas, Sinkatulan, Leboce (part of Neuva Vida)

FEEDER 34 - Brgy. San Vicente to Bulakanon, Luna Norte, Malabuan, Brgy. Dagupan, Kawayanon, End

at Taluntalunan, Brgy. Luna Norte, Luna Sur, Guangan, to New Caridad Tulunan, Brgy. New Baguio,

Brgy, Bato, Malungon, Villaflores.

Tulunan Part - Brgy. Paraiso, Magbok, New Caridad and Brgy. G Baynosa

-0-

M'LANG AREA

WHEN: MARCH 16, 2023 (THURSDAY)

TIME: 9:00 AM - 2:00 PM (5 HOURS)

REASON:

Replacement of 3 pcs rotten poles

Affected area:

Brgy. Dugong, M’lang

-0-