Cotelco announces brownout sked for July 2 in Kidapawan-Magpet area

POWER INTERRUPTION ADVISORY

WHERE : PART OF KIDAPAWAN/MAGPET AREA

WHEN : JULY 2, 2022 (SATURDAY)

TIME : 8:00 AM - 12:00 NN (4 HOURS)

REASON : To conduct line clearing and replacement of rotten pole at Brgy. Birada, Kidapawan City.

AFFECTED AREAS : Feeder 92- From Substation Heading to roundball > left side of Brgy. Kalasuyan, Estañol Subd. Brgy. Sudapin, Manongol, Birada, Mua-an, Ginatilan, Ilomavis, Balabag.

From Ginatilan to Kisandal end Tausuvan Falls, Brgy. Bongolanon From Manongol to Indangan Makilala (Purok Durian, Mansanitas, Sitio Katipunan 1, Sitio Arcenas, Purok 3 Sitio Anunang)