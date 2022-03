POWER-OFF : KIDAPAWAN AREA

WHEN : MARCH 26, 2022 (SATURDAY)

TIME : 8:00 AM - 12:00 NN (4 HOURS)

Affected areas : Purok Lansones, Purok Rambutan, Relocation Site,

Sitio Calaocan, Brgy. Paco, Purok 11, Brgy. Binoligan

and Brgy. Amacion, Kidapawan City

REASON : To conduct final line clearing.