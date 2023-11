Cotelco employees undergo safety training "upang ligtas kayong paglingkuran"

KIDAPAWAN CITY - SUMAILALIM sa walong oras na Mandatory Safety and Health Seminar Workshops and Management ang lahat ng Cotabato Electric Cooperative (Cotelco) employees upang paigtingin ang kamalayan sa ligtas na pagganap sa kani-kanilang tungkulin.

Nagbahagi ng pagsasanay si Engr. Ronald Abril, RMP na nagbigay-diin sa kahalagahan ng kaalaman kaugnay sa iwas panganib na pagganap ng tungkulin sa loob at labas ng tanggapan.

Isinagawa ito ng Cotelco alinsunod sa alituntunin ng Department of Labor and Employment na mapanigurong batid ng bawat kawani ang mga hakbang at paraan upang maiwasan ang kapahamakan sa paggawa.

Habang sinisiguro naman ng Cotelco na nasa-ayos ang kondisyon ng mga pasilidad at kagamitan bilang proteksyon sa bawat kawani. Hakbang rin ito upang tiyak na ligtas ang Member-Consumer-Owners na dudulog sa mga Serbisyo ng Cotelco.