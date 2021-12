Cotelco sends aid to Odette victims

KIDAPAWAN CITY - PORMAL nang iniabot sa 'Task Force Kapatid 70' Headquarters sa Agusan del Sur Electric Cooperative, Inc. (ASELCO) ang donasyong Food packs ng COTELCO employees na ipamamahagi sa mga kawani ng electric cooperatives na naapektuhan ng Bagyong Odette at sa mga volunteer ng Massive Power Line Rehabilitation efforts sa SURNECO, SIARELCO at DIELCO service area.

Pinangunahan ni COTELCO CorPlan Manager Joel V. De Guzman Jr; at ASELCO GM Engr. Emmanuel B. Galarse at Leah Fe Estillore ang simpleng seremonya.#