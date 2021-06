COVID-19 claims lives of 5 persons in BARMM

COTABATO CITY - LIMA PANG MGA COVID-19 patients ang namatay sa Bangsamoro Region ayon sa Ministry of Health.

Tatlo sa mga ito ay mula sa Lanao del Sur at Marawi City habang dalawa naman sa Basilan at Lamitan.

Abot naman sa 153 ang naitalang gumaling na mula sa sakit, mas marami ito kaysa 100 na bagong kaso ng deadly virus.

Nanguna sa may pinakamaraming bilang ng mga bagong kaso ang Lanao del Sur at Marawi City na umabot sa 47, pumangalawa ang Maguindanao na may 24 cases, pangatlo ang Cotabato City na may 15 new infections, Sulu 9 habang ang Basilan at Lamitan ay may 5 na bagong kaso.

Dahil dito, meron ng 6,850 total covid infections sa BARMM, 5,821 ang kabuoang gumaling, 266 ang total death cases at 763 pa ang nagpapagaling sa ospital.