COVID positive inmate na tumakas sa isolation facility ng Koronadal, nadakip sa Polomolok

KORONADAL CITY - Nahuli na ng mga otoridad ang tumakas na COVID-19 inmate ng South Cotabato Rehabiligation and Detention Center na si Reggie Grecia sa bayan ng Polomolok ngayong hapon.

Sinabi ni Polomolok town police chief Lt. Col. Alex Joe Orcajada na si Grecia ay namataan ng pinagsanib na pwersa ng Koroandal City at Polomolok PNP na nakaupo sa Polomolok public terminal dakong ala 1 ng hapon.

Ayon sa report ng PNP, si Grecia ay sumakay ng Mindanao Star bus mula Koronadal City kanina umaga pero pinababa sa Polomolok dahil walang pambayad.

Ang 29 na taong gulang na si Grecia ay nahaharap sa kasong pagtutulak ng illegal drugs.

Siya ay dinala sa ospital dahil sa sakit na TB pero nang i-swab ay nagpositibo sa Covid-19.

Nang malaman niyang siya ay may COVID-19, tumalon ito mula sa third floor ng isolation facility sa South Cotabato provincial hospital at tumakas.