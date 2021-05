Dalawang mayor sa iisang bayan ng Maguindanao

COTABATO CITY - Bangsamoro Region at Maguindanao provincial government may magkakaibang kinikilalang mayor ng Talitay, Maguindanao.

Para sa Bangsamoro Region, ang legal mayor ay si Vice Mayor Moner Sabal habang para sa Maguindanao, ang mayor ng Talitay ay si ABC president Fahad Midtimbang.

Si Midtibang ay itinalaga ni Maguindanao Gov. Bai Mariam Mangudadatu.

Pero, nabalot ng kontrobersya ang bagay na ito dahil nilabag umano ang law of succession.

Ang elected mayor ng Talitay noong 2019 election ay si Allan Sabal habang ang elected vice mayor Montasir Sabal. Si Allan Sabal ay napatay matapos pagbabarilin sa harap ng isang hotel sa Maynila.

Dahil nabakante ang office of the mayor, si Vice Mayor Sabal ang umupo bilang alkalde at ang No. councilor na si Moner Sabal ang nagsilbing acting vice mayor.

Pero, si Montasil Sabal ay nag-resign nitong March 19 kayat sa law of succession ay si Councilor Moner Sabal ang magiging mayor.

Noong May 11, itinalaga ni Gov. Mangudadatu si Midtimbang bilang caretaker mayor.

Nitong May 12, nagpalabas ng certificate of recognition si BARMM Interior Minister Naguib Sinarimbo na kumikilala kay Vice Mayor Moner Sabal bilang acting mayor by law of succession.

Sa isang pahayag, sinabi ni Maguindanao Provincial Administrator Odjie Balaymman na hindi umupo at hindi nag function bilang alkalde ng bayan si Moner Sabal kayat ang kanyang certificate of recognition na pinalabas ng MILG-BARMM ay isang ordinaryong papel lamang.

Iginiit niya na na bukas, si Midtimbang ay pormal na itatalaga ni Gov. Mangudadatu sa bayan ng Talitay.