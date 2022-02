Dating MILF combatants, may kabuhayan na, ayon kay MP Candao

COTABATO CITY - NAIS ni Bangsamoro Transition Authority Member of Parliament Bai Maleiha B. Candao na maramdaman ng mga dating manridigmang kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang serbisyo ng pamahalaan lalo na ang mula sa liderato ng Bangsamoro Government.

Dahil dito, umaasa si MP Candao sa pagtatapos sa skills training ng mahigit isang libung decommissioned MILF combatants na magagamit nila sa kanilang pang araw-araw na pamumuhay.

Pinakahuling nagtapos sa skills training na isinagawa ng TESDA - Ministry of Basic, Higher and Technical Education – BARMM ang 80 dating combatants.

Sumailalim sila sa 18 araw na pagsasanay sa paggawa ng Bread and Pastry na nakapaloob sa tatlong competencies.

Una ang Basic competences na nakatoon sa work values and communication skills. Pangalawa ang Common competences na naka focus sa industrial knowledge and proper work and production hygiene. Pangatlo ang core competencies na nakatoon sa preparation of products and proper display.

Ang pagsasailalim sa skills training ng mga ito ay nakapaloob sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at Executive no. 79 o Normalization program partikular sa aspeto ng Socio Economic Development.

Samantala, ipinagpapatuloy naman ngayon ni MP Candao ang pagbibigay ng ayuda sa mga MILF-BIAF mujahedeen at mga maralitang bangsamoro hindi lamang sa mga taga lalawigan ng Maguindanao pati narin sa mga taga Lanao del Sur mula sa kanyang personal na pundo.