Dating sundalo na wanted sa Lebak, naaresto ng PNP

LEBAK, Sultan Kudarat - Naaresto ang isang wanted person na may kasong concubinage kahapon ng umaga, Hulyo 3,2022 sa Purok Langka, Brgy. Capilan, Lebak.

Kinilala ni Lebak MPS chief LT. COL JULIUS R MALCONTENTO ang suspek na si Isaias Fernandez Rodriguez alyas "Isaias", 62 taong gulang, may asawa, retired AFP at residente ng Purok Langka, Barangay Capilan, Lebak, Sultan Kudarat.

Sa pinagsanib na mga operatiba ng kawani ng Lebak MPS, RID 12 Tracker Team Delta, 2nd Coy SKPMFC, CIDG at SK MARPSTA inaresto ang nasabing akusado sa bisa ng warrant of arrest na may criminal case no. 2022-13378 at may kaukulang pyansa na nagkakahalaga ng P72,000 na inisyo ni Hon. Kasan Kusain Abdulrakman, Acting Presiding Judge of Regional Trial Court Branch 14, Cotabato City.

Ang akusado ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Municipal Police Station ng Lebak.