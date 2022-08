Davao del Sur, North Cotabato, niyanig ng mahinang lindol ngayong gabi

KIDAPAWAN CITY - NIYANIG MULI ng magkasunod na mahinang lindol ang Magsaysay, Davao del Sur at ang Matalam, North Cotabato ngayong gabi.

Dalawang magkasunod na lindol ang naramdaman sa Magsaysay. Una ay naganap alas 6:33 na may lakas na Magnitude 3.1. Ito ay sinundan ng isa pang pagyanig alas 7:56 ng gabi at may lakas na Magnitude 3.7.

Alas 7:44 ng gabi ay naganap ang pagyanig sa North Cotabato na naramdaman sa lakas na Magnitude 3.0 na ang epicenter ay natukoy 9 na kilometro sa timog ng Matalam.

Lahat ng pagyanig ay tectonic in origin, ayon sa Phivolcs at aftershocks ng lindol noong Aug. 15 na lindol na may lakas na Magnitude 5.5.