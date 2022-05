Dead "Dugong" found in Lebak shoreline

ISANG PATAY NA babaeng dugong or sea cow ang natagpuan sa baybayin ng Barangay Kinudalan, Lebak, Sultan Kudarat Province.

Natagpuan ito ng mga residente at kaagad namang ipinabigay alam sa Community Environment and Natural Resources Officer (CENRO).

Inaalam pa ang dahilan ng pagkamatay nito.

Ang dugong ay may haba na 106 inches (head to tail) at timbang na abot sa 110 kilograms.

Ang hayop ay kabilang sa endangered species o malapit ng maubos sa kalikasan.