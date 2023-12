Death toll of MSU Marawi bombing: 4 dead, 42 injured

NANATILI SA APAT ANG bilang ng mga namatay sa MSU Marawi bombing.

Ito ang kinumpirma ni Lanao del Sur PNP provincial police director Colonel Robert Daculan, pinuno ng Special Investigation TAsk Group (SITG) Dimaporo gymnasium bombing.

Maling impormasyon ang pinalakat sa social media na nagsasabing 11 na ang nasawi, ayon sa PNP at local officials sa Marawi.

Samantala, nangako naman ang BARMM government na sasagutin ang lahat ng hospital at burial expenses ng mga biktima.

Ito ang sinabi ni BARMM Chief Minister Ahod Ebrahim sa isinagawang press conference kanina.

Ang Ministry of Health (MOH), Ministry of Social Services and Development (MSSD), at iba pang BARMM agencies ay nakikipag-ugnayan na rin sa Amai Pakpak Medical Center.