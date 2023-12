Death toll of MSU Marawi bombing, rises to 11

Umakyat pa sa 11 ang bilang ng mga nasawi sa MSU Marawi bombing.

Ito ang sinabi ni 1st Infantry Division Commander Major General Gabriel Viray III.

Samantala, nangako naman ang BARMM government na sasagutin ang lahat ng hospital at burial expenses ng mga biktima.

Ito ang sinabi ni BARMM Chief Minister Ahod Ebrahim sa isinagawang press conference kanina.

Ang Ministry of Health (MOH), Ministry of Social Services and Development (MSSD), at iba pang BARMM agencies ay nakikipag-ugnayan na rin sa Amai Pakpak Medical Center.