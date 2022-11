Deforestation, climate change dahilan ng trahedya sa Maguindanao, ayon kay PBBM

CAMPO SIONGCO, Maguindanao del Norte - DAHIL SA deforestation at epekto ng climate change na nagdulot ng landslide at matinding pagbaha sa Maguindanao, nais ni Pang. Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing bahagi ng flood control project ng bawat LGU ang tree planting activity.

“Noong nasa helicopter kami ni [Maguindanao Governor] Bai Mariam, na-notice ko lahat ng gumuho kalbo ang bundok. That’s the problem,” ayon kay Marcos.

“And I was pointing out to the Governor, sabi ko sa kanya: Tingnan mo ‘yung may kahoy hindi gumalaw ‘yung lupa, lahat nung sugat na makita mo sa bundok dahil kalbo,” dagdag pa ng pangulo.

Ayon kay Maguindanao Governor Bai Mariam Sangki-Mangudadatu, nangyari ang landslides sa Barangay Kusiong, Datu Odin Sinsuat; Barangays Romonggaob at Looy sa South Upi; Barangays Maagabo Bayanga Sur, Upper Bayanga Sur Norte at Kabugaw Sapad ng Matanog.

“So we have to include tree planting in our flood control. Dapat kasama ‘yan. Kung gagastos tayo sa flood control, kailangan may tree planting,” saad pa ng pangulo.

"So that’s one thing that we need to do. But that one alam na natin ‘yun, we have been hearing this over and over again, pero patuloy pa rin tayo nagpuputol ng kahoy, ‘yan ang nangyayari nagkaka-landslide ng ganyan," ayon kay Marcos.

Sa isinagawang briefing, iniulat ni Gov. Mangudadatu ang abot sa 61 patay sa lalawigan, 17 ang missing habang 40 ang sugatan dahil sa bagyo.

Pinangunahan mismo ng pangulo ang situation briefing kasama ang opisyales mula Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, at iba pang local executives matapos ang isinagawang aerial ocular inspection sa buong lalawigan.

Agad ding tinungo ng pangulo ang evacuation site sa Broce Elem. School sa Datu Odin Sinsuat at pinangunahan ang pamamahagi ng cash assistance at relief good.

Sa ulat ng BARMM’s Rapid Emergency Action on Disaster Incidence (READi), nasa 200,000 households o katumbas ng 500,000 katao ang apektado ng nasabing kalamidad.