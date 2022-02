DENR-9 Regional Director Saikol, pumanaw na kagabi

COTABATO CITY - SUMAKABILANG BUHAY NA SI DENR-9 Regional Director Sultan Tungko Saikol kagabi sa isang ospital sa Cotabato City dahil sa sakit.

Siya ay nakatakdang ihatid sa kanyang huling hantungan ngayong umaga.

Sa isang FB post, nagpahayag ng kalungkutan ang mga kawani ng DENR Region 9 sa Pagadian City makaraang kumalat ang balita na siya ay namatay na dakong alas 7 kagabi, linggo.

Anila, sa maiksing panahon na naging regional director nila si Saikol ay natutunan nila ang tunay na serbisyong dapat na ibigay ng isang opisyal ng pamahalaan.

Si Saiko na taga Kabuntalan, Maguindanao ay naging regional director ng DENR Environmental Managemant Bureau 12 sa edad na 31 taong gulang.

Sa edad na 44, siya ay naging regional executive director ng DENR-12 sa Koronadal Ciyt bago nalipat sa BARMM Ministry of Environment Natural Resources and Energy o MENRE at sa Region 9 sa Pagadian City nitong Enero ngayong taon bilang regional director.