Itinanghal na Mutya ng Kutawato 2024 si Dinna Harbi.

Ito beauty and brain contest ay pinakatampok sa 65th Araw ng Kutawato celebration 2024.

1st Runner Up naman si Fiona Fernandez AT 2nd Runner Up si Rica Austial.

Si Harbi ay hakot award din bilang Best in Production Number, Best in Crystal Attire, Best in Official Uniform Attire, Best in Evening Gown at BARMM Ministry of trade and tourism ambassadress.